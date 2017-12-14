Господа соврамши: чиновники поторопились отчитаться о решении транспортной проблемы челябинского поселка

Жители отдаленного поселка Челябинска не подтвердили информацию о запуске нового маршрута.

Как уже сообщал «Новый День», сообщение поселка ОПМС-42, расположенного в Тракторозаводском районе, с остальным городом было нарушено в октябре текущего года, когда железнодорожники запретили проезд маршрутного автобуса через нерегулируемый переезд.

Местные жители, оставшиеся без общественного транспорта, пожаловались в администрацию Челябинска. Глава города Евгений Тефтелев обратился к руководству дирекции ЮУЖД. Стороны согласовали новый автобусный маршрут, но он оказался не менее рискованным, так как пролегает через два железнодорожных переезда, не оборудованных светофорами и шлагбаумами. Первоначально запуск маршрута №77 «Поселок ОПМС-42 – Парковый-2» анонсировали на 1 декабря. Однако с приходом зимы автобусы так и не появились.

Челябинские власти отчитались о запуске маршрута лишь спустя две недели. Сегодня пресс-служба администрация опубликовала следующее сообщение: «Проблема с транспортной доступностью в поселок ОПМС-42 решена. С сегодняшнего дня в этот отдаленный район Челябинска начал ходить общественный транспорт».

В свою очередь, жители поселка ОПМС-42 сообщили, что никакие маршрутки к ним до сих пор не ходят.

«Нам сегодня обещали маршрутку, мы уже два месяца ждем ее и не можем дождаться, – цитирует «31 канал» местную жительницу. – Звоним в транспортную компанию, а они кидают трубку и говорят: мы ничего не знаем, никаких указаний не было, никакие маршрутки не ходят».

Данную информацию подтвердили и представители ООО «Копейское маршрутное такси». В компании отметили, что никаких документов, разрешающих выезд на линию подвижного состава, они не оформляли. Для обслуживания маршрута перевозчику по-прежнему необходимо согласование с железнодорожники. По некоторым данным, документы могут поступить в транспортную компанию в ближайшие дни, однако как долго проработает не самый доходный маршрут, остается лишь догадываться.

Напомним, перевозчик планировал запустить на линию 19 автобусов с интервалом движения 10 минут.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.12.17

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