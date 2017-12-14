На Южный Урал надвигаются аномальные морозы

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, с 14 по 18 декабря на юге региона ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

В остальных районах Южного Урала днем до -14 градусов, в ночные часы будет холодать до -20. Ветер южного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. В пятницу отдельные порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий в МЧС прогнозируют аварии на линиях энергосистем, аварийное отключение систем жизнеобеспечения, рост дорожно-транспортных происшествий, пожаров в жилом секторе и других чрезвычайных происшествий.

На время действия предупреждения южноуральцам советуют не пользоваться личным автотранспортом, тепло одеваться, перед выходом на мороз обязательно плотно поесть и выпить горячий чай.

Челябинск, Юлия Димова

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