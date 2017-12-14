Челябинский педуниверситет погружается в анархию

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете в следующем году проведут повторные выборы: ни один из заявленных кандидатов не прошел конкурсный отбор.

Как уже сообщал «Новый День», выборы ректора одного из крупнейших челябинских вузов стартовали еще в конце мая. В сентябре ученый совет утвердил список претендентов на должность руководителя университета. В него вошел действующий ректор Владимир Садырин, его два зама – проректор по учебной работе Марина Потапова и проректор по научной работе Артем Саламатов, а также заведующий кафедрой экономики, управления и права Павел Рябчук. Кроме того, свои кандидатуры выдвинули советник ректора Южно-Уральского аграрного университета Галина Казакова и профессор кафедры «Муниципальная инфраструктура» ЮУрГУ Владимир Базелюк.

Спустя месяц аттестационная комиссия Минобрнауки РФ отклонила все шесть кандидатур на должность ректора педуниверситета, запретив конкурсантам участвовать в новых выборах. С этого времени заявки от других кандидатов на замещение вакантной должности в Москву так и не поступили. Отметим, контракт с действующим ректором ЮУрГГПУ Владимиром Садыриным, а также с проректорами вуза истекают, по разным данным, 17-19 декабря.

До проведения новых выборов министерство образования и науки РФ планирует назначить «временного управляющего». Кто им станет, не знают ни рядовые сотрудники федерального ведомства, ни в самом вузе. Известно лишь, что документы о назначении исполняющего обязанности ректора уже переданы на подпись министру образования РФ Ольге Васильевой. Как отмечают источники, его имя станет известно в ближайшие дни. Не исключено, что на эту должность назначат человека, абсолютно не имеющего отношения ни к Челябинской области, ни к педагогике.

Челябинск, Юлия Димова

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