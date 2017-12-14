В Челябинке Mercedes врезался в маршрутку

В Челябинске иномарка протаранила маршрутное такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, очередная авария с участием маршрутки произошла сегодня на северо-западе.

По словам очевидцев, на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Академика Сахарова автоледи за рулем Mercedes вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Fiat Ducato. Пассажирский микроавтобус следовал по маршруту №54. По предварительным данным, пострадавших нет. У маршрутки поврежден капот, у иномарки разбита фара и отлетел бампер.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, еще одно ДТП с участием маршрутки произошло накануне в центре Челябинска. Водитель микроавтобуса с пассажирами в салоне на скорости врезался в остановившийся трамвай. В результате аварии пострадали 7 человек. В ходе расследования инцидента выяснилось, что водитель маршрутного такси сел за руль, не имея разрешительных документов. В данный момент работу транспортной компании проверяют прокуратура и ГИБДД.

Челябинск, Юлия Димова

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