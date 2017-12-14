На водителя внедорожника, сбившего младенца на «зебре», завели уголовное дело

В Челябинске автоледи, покалечившая младенца, стала фигурантом уголовного дела.

Как уже сообщал «Новый День» , дорожный инцидент произошел 10 октября на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Женщина с 11-месячым малышом в коляске переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда в них на большой скорости влетела иномарка.

В результате происшествия младенца с травмой головы увезли в больницу. Его мама отделалась ушибами и ссадинами.

После оценки степени причиненного ребенку вреда городская прокуратура согласовала возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Отметим, в настоящий момент пострадавшего уже выписали из больницы, его жизни ничего не угрожает.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.12.17

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