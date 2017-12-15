В Миассе иномарка вылетела на тротуар: пострадали дети

В Миассе легковушку после аварии с иномаркой отбросило на пешеходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , дорожная авария произошла накануне вечером на проспекте Макеева. 63-летний мужчина за рулем Renault Duster, поворачивая на перекрестке налево, не уступил дорогу встречной Audi Q3.

От удара второй автомобиль изменил траекторию движения, неуправляемая машина вылетела на тротуар и сбила находившегося там с мамой 6-летнего мальчика.

По данным ГИБДД Миасса, в результате происшествия травмы получил также 9-летний пассажир Audi. Пострадавших детей экстренно доставили в больницу.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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