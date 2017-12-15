Экс-сотрудник МЧС предстанет перед судом за аферу на 12,5 млн рублей

Бывшего сотрудника МЧС Челябинской области будут судить за кражу денег у коммерсантов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, сотруднику чрезвычайного ведомства вменяют мошенничество в особо крупном размере и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

По версии следствия, преступления были совершены в период с 2010 по 2016 год. Работая сначала главным специалистом отдела дознания, затем замначальника управления надзорной деятельности, после – старшим инженером отдела госпожарнадзора, сотрудник МЧС, нарушая требования федерального закона, через доверенных лиц руководил ООО «Пожарный декларант».

Пользуясь служебным положением, сотрудник МЧС оказывал коммерческой структуре общее покровительство. Организация заключала договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о проведении независимой оценки пожарных рисков, однако условия соглашения не исполняла. Для создания видимости работы сотрудник МЧС подписывал фиктивные заключения, документы затем передавали заказчикам.

Причиненный коммерсантам Челябинской и Свердловской областей ущерб оценили в 12,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по итогам прокурорской проверки.

После утверждения обвинительного заключения материалы передаои на рассмотрение в Тракторозаводский районный суд.

Челябинск, Юлия Димова

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