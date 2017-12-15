Челябинка случайно утопила дочь в ванне

В Челябинске восьмимесячный малыш погиб во время купания.

Как сообщили РИА«Новый День»в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, трагедия произошла накануне вечером в одном из домов Калининского района.

20-летняя женщина набрала воды в детскую ванну, положила туда ребенка, а сама вышла в комнату, при этом кран оставила открытым. Спустя некоторое время челябинка вернулась в ванную, к этому моменту вода уже лилась через край, а младенец лежал на дне ванны. Прибывшие по звонку медики констатировали смерть ребенка.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящий момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения.

Челябинск, Юлия Димова

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