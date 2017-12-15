В воздухе Челябинска в два раза превышена концентрация формальдегида

В Челябинске в период НМУ зафиксировали значительное превышение ПДК формальдегида.

Как сообщили РИА«Новый День»в пресс-службе правительства региона, руководители промышленных предприятий и надзорных ведомств доложили об исполнении мероприятий по снижению атмосферных выбросов на прошедшем совещании.

По словам первого замминистра экологии Челябинской области Ирины Хариной, 12 декабря уровень формальдегида в воздухе вдвое превысил предельно-допустимые концентрации.

В минувшую среду передвижная лаборатория министерства работала в Копейске. По предварительным результатам, выявлено превышение ПДК по формальдегиду в трех из четырех проб.

Чиновница отметила, что токсичное вещество в большей степени присутствует в выхлопных газах автомобильного транспорта.

По результатам замеров специалисты также выявили превышение ПДК по взвешенным веществам в 1,04 раза. Наличие данного загрязнения экологи объяснили работой промышленных предприятий.

По словам г-жи Хариной, на качество воздуха в Челябинске и его окрестностях оказывает влияние и Коркинский разрез. Замеры воздуха проводились в поселке Новосинеглазово, в районе Уфимского тракта и поселке Роза. В последней зоне экологи не обнаружили запаха гари, однако зафиксировали выдувание дыма из угольного разреза в северном направлении, как раз-таки в сторону Челябинска.

Челябинск, Юлия Димова

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