Праздник отменяется: жителей Кыштыма лишили новогодней елки

В Кыштыме неизвестные уничтожили главный атрибут новогодних праздников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , хвойное дерево для местной детворы установили в минувшую среду на Верхне-Кыштымской пруду. Пушистую красавицу украсили поделками школьников. Горожане собственными силами расчистили на пруду каток, чтобы развлечь детей в новогодние каникулы. Однако нарядная сосна не простояла возле Народного дома и недели.

Накануне во время объезда дорожники обнаружили, что все игрушки сорваны с дерева, а от самой сосны остались лишь палки, сообщает «Кыштымский рабочий». Восстанавливать зимнюю площадку после уничтожения главного символа Нового года городские власти не намерены. «Я распорядился убрать всё, что осталось от новогодней сказки на набережной», – возмущенно заявил директор муниципального предприятия «Дорсервис» Владимир Костин.

Отметим, погромы в ледовых городках и покушения на прочую символику Нового года в Челябинской области происходят регулярно. Последний акт вандализма был зафиксирован в Чебаркуле: в начале декабря хулиганы раскурочили недостроенный лабиринт будущего городка. Ледяная конструкция не простояла в центре города и ночи.

Челябинск, Юлия Димова

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