Непреодолимая сила субвенций: троицкие власти подарили многомиллионный контракт самой скромной фирме

Администрацию Троицкого района наказали за заключение контракта в обход конкурсных процедур.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, на строительство автодорог между поселками Белокаменка и Репино, а также поселками Логовое и Белоключевка из бюджета Челябинской области муниципалитету было выделено свыше 220 миллионов рублей.

По итогам электронного аукциона региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта отклонило все заявки из-за несоблюдения условий конкурса и признало торги несостоявшимися.

Впоследствии районные власти на заседании рабочей группы, обсудив сроки проведения нового аукциона, условия предоставления субсидий, а также климатические особенности и другие возможные риски при строительстве дорог, рекомендовали управлению ЖКХ поскорее заключить муниципальный контракт.

В итоге чиновники подписали договор с подрядчиком, предложившим наименьшую стоимость работ – 203,5 миллиона рублей. Нарушения при заключении муниципального контракта вскрылись в ходе прокурорской проверки. «Доводы администрации о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не нашли своего подтверждения, – пояснили в надзорном ведомстве. – Вследствие чего объективные причины заключать контракт с единственным подрядчиком отсутствовали».

В отношении начальника управления жилищно-коммунального хозяйства возбудили административное дело. По итогам рассмотрения должностное лицо оштрафовано на 50 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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