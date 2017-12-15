На Южном Урале пенсионер открыл стрельбу по соседям

В Чебаркуле задержали мужчину, едва не застрелившего соседей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД Чебаркуля, инцидент произошел в частном секторе на улице Советской. В дежурную часть поступило сообщение, что возле одного из домов стоит пенсионер с ружьем наперевес.

Прибывшие на место полицейские задержали местного жителя и изъяли у него заряженное ружье «Симсон» и патроны калибра 16 мм. Вскоре выяснилось, что один выстрел мужчина все же успел сделать.

Стрельбой закончилась словесная перепалка с соседями. По словам очевидцев, мужчина целился в обидчиков с расстояния около двух метров, но пуля прошла мимо.

14 декабря на буйного чебаркульца завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ – «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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