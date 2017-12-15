У воспитателя челябинского детсада обнаружили туберкулез

В Челябинске у сотрудника дошкольного учреждения выявили опасную инфекцию.

Туберкулез угрожает воспитанникам младшей группы детского сада №434 в Ленинском районе. Накануне заведующей детсадом позвонили из Центра гигиены и эпидемиологии и сообщили о заболевшем воспитателе.

Как сообщила РИА «Новый День» руководитель учреждения Лилия Шаманова, в настоящий момент педагог находится на больничном. В группах детского сада провели дезинфекцию, а всем малышам, контактировавшим с больным воспитателем (порядка 20 человек), выписали направления к фтизиатру.

Занятия в дошкольном учреждении продолжаются, распоряжения о закрытии группы на карантин не поступало. По словам заведующей детсадом, в ее распоряжении имеются все документы о допуске воспитателя к работе, в том числе, медицинская книжка с флюорографией сотрудницы за август текущего года.

Напомним, с начала года это уже второй случай туберкулеза в челябинских детсадах. Минувшей весной опасную инфекцию обнаружили у нянечки детского сада №426 Курчатовского района. Детей и воспитателей направили на медицинские обследования. Информации о новых заболевших в данном детсаду больше не поступало.

Челябинск, Юлия Димова

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