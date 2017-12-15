«Будут давить, пока не уйдем»: малому бизнесу Магнитогорска объявили «холодную войну»

Магнитогорские предприниматели готовят акцию протеста против произвола чиновников.

Как сообщили РИА «Новый День» организаторы мероприятия, поводом для проведения митинга стали действия властей, направленные на уничтожение малого и среднего бизнеса. По словам коммерсантов, администрация города чинит различного рода препятствия для владельцев торговых объектов, многократно увеличивая арендную плату за пользование муниципальной землей, срывая вывески с магазинов, демонтируя киоски, входные группы и выставляя неподъемные счета и штрафы за порчу внешнего облика города. Их места занимают сетевые магазины либо приближенные к власти коммерсанты: привилегии для «блатных» как были, так и остались, отмечают активисты.

«Малый бизнес, существовавший в Магнитке последние 25 лет, основанный на мелко-розничной торговле и незначительных услугах населению, в растоптали уже почти полностью. Теперь дотаптывают последних выживших предпринимателей», – возмущаются члены профсоюзной организации «Магнитка Бизнес».

Первоначально акцию протеста планировалось провести 23 декабря. В связи с этим за две недели была подана соответствующая заявка в администрацию города. В минувшую среду предпринимателям пришел отказ в предоставлении площадки для митинга.

«Мы подавали заявки на три площадки для проведения мероприятия. Первая – сквер по проспекту Металлургов, вторая – у стелы «Слава Магнитке» напротив театра Пушкина, третья – площадь у цирка, – рассказывают в соцсетях организаторы митинга. – Сотрудники администрации, прикинувшись глупыми, написали в отказе, что мы не можем проводить мероприятие в трех местах одновременно. А нам в трех и не надо, мы им на выбор предложили согласовать одно место».

Закрыв глаза на возникшее недопонимание, предприниматели подали повторную заявку на проведение протестной акции, добавив к трем прежним еще одну площадку и отметив, что подойдет любая из них.

Впрочем, глава города уже обозначил коммерсантам свою позицию по поводу расчистки городских улиц от мелких торговых точек.

«Недавно наши ребята кое-как попали на прием к главе администрации, но он им в лицо сказал, что нам в этом городе не рады, что Магнитогорск давно пора очистить от пережитков 90-х годов и что нас будут выгонять с городских улиц до тех пор, пока последний предприниматель не закроет свой киоск и не уйдет арендовать площади в торговых центрах, – поясняют коммерсанты. – Искренне не понимаем, зачем городской администрации понадобился очередной взрыв протестных действий, но, судя по всему, эти развлечения главы города ничем хорошим не закончатся».

Челябинск, Юлия Димова

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