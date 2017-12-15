В Челябинске лихач на внедорожнике устроил массовое ДТП с маршруткой: есть пострадавшие

В Челябинске два человека пострадали в аварии с маршруткой.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, дорожный инцидент произошел сегодня около 10:00 на Краснопольском проспекте.
31-летний водитель Volkswagen Tiguan, выезжая со второстепенной дороги, не уступил автомобилю ВАЗ-21150.
От удара «Пятнадцатая» вылетела на встречную полосу и врезалась в «Газель» 12-го маршрута с пассажирами и Jeep Cherokee.
Пострадавших участников аварии госпитализировали.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту ДТП проводится расследование.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 15.12.17
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