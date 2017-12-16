В Златоусте маршрутка с пассажирами повисла на мосту

В Златоусте маршрутное такси едва не вылетело с моста на железнодорожные рельсы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне около 15 часов на улице Аносова. Водитель «Газели» 40-го маршрута не справился с управлением, машина врезалась в дорожное ограждение и повисла на самом краю моста, завалившись в сугроб. Именно это спасло от гибели водителя и пять пассажиров маршрутки. К моменту приезда спасателей автомобилист уже вывел на улицу людей и вызвал эвакуатор, сообщает «Златоуст74».

По словам очевидцев, авария произошла из-за ненадлежащей работы дорожных служб: из-за глубокой колеи машины регулярно заносит при проезде моста в районе железнодорожного вокзала.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По итогам расследования должностные лица, отвечающие за расчистку улиц, будут наказаны, заявили в городской ГИБДД.

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