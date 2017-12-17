«Наши дети дороже меди»: челябинцы вышли на митинг против Томинского ГОКа

Противники строительства Томинского ГОКа попрощались с годом экологии в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , очередной митинг против проекта Русской медной компании, предполагающего размещение опасного производства в нескольких километрах от города, сегодня прошел в сквере возле ДК имени Колющенко. Несмотря на морозную погоду и предновогодние хлопоты, несколько сотен горожан собрались, чтобы выразить свою позицию относительно строительства горно-обогатительного комбината в нескольких километрах от Челябинска, обсудить значимые для экологического движения события и наметить планы на следующий год.

Напомним, общественники продолжают добиваться запрета любых видов работ на площадке Томинского ГОКа. Также не перестают собирать подписи для признания публичных слушаний от 07 апреля 2017 года по отведению земель под Томинский ГОК незаконными; требуют возбудить соответствующие процессуальные дела в отношении должностных лиц ОАО Томинский ГОК и администрации Сосновского района, допустивших нарушение закона; вынести запрет на размещение объекта 1 класса опасности Томинский ГОК; аннулировать лицензию на право пользования недрами на Томинское месторождение и запретить разработку медно-порфировых руд в Сосновском районе Челябинской области.

По итогам опроса ВЦИОМ, против строительства горно-обогатительного комбината выступили 73 % населения Челябинска, 99 % – Полетаево, 98% Вознесенского, 61 % – Сосновского района, 68 % – Коркинского района.

Общественники подсчитали: общая сумма экономического ущерба, который может быть нанесен региону в результате запуска нового объекта РМК составляет 675,8 миллиарда рублей, что более чем в 8 раз превосходит гипотетические цифры возможных бюджетных доходов от данного производства.

«Томинское месторождение по содержанию меди в руде – самое бедное в стране из разрабатываемых в настоящее время. Бортовое содержание – 0,3%. Руды окисленные, вторично-обогащенные, первичные, более 90% – сульфидные. В химическом составе первичных руд содержатся высокотоксичные металлы 1-го и 2-го класса опасности: мышьяк, свинец, кадмий, ртуть, бериллий, хром, молибден, цинк и другие. Эти металлы провоцируют тяжелые отравления и смертельно опасные заболевания, в том числе онкологические», – отметила независимый эксперт Светлана Князева.

Ко всему прочему, проект предполагает уничтожение большого массива пригородных лесов и может вызвать серьёзное загрязнение единственного, безальтернативного источника питьевого водоснабжения Челябинска – Шершневского водохранилища. По данным южноуральских властей, на сегодняшний день АО «Томинский ГОК» уже вырубило порядка 244 гектаров леса.

Добавим, пришедшие на митинг-встречу челябинцы также поддержали жителей Прихоперья, пятый год выступающих против добычи и обогащения медно-никелевых руд в заповедных местах.

Фото: «СТОП ГОК | Группа по проблеме Томинского ГОКа» (VK)

Челябинск, Юлия Димова

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