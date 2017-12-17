В Челябинске автобус протаранил четыре машины на перекрестке: есть пострадавшие

В Челябинске водитель автобуса учинил крупную аварию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , дорожный инцидент с участием автобуса, двух маршруток и двух легковых автомобилей произошел сегодня на Комсомольском проспекте.

Водитель автобуса 31-го маршрута, подъезжая к перекрестку с улицей Молдавской, врезался в «Двенадцатую». От удара легковушку отбросило на стоявшую впереди маршрутку. Микроавтобус протаранил еще одну иномарку, которая затем врезалась в другую маршрутку с пассажирами. Попавшие в ДТП машины заняли всю крайнюю правую полосу проспекта, значительно затрудняя проезд автомобилистам.

«Было на моих глазах: все стояли на «красный», а автобус, не затормозив, собрал кучу из двух машин и двух маршруток», – написал участник сообщества «Регион 74».

По словам очевидцев, медицинская помощь понадобилась пассажирке ВАЗа, в момент аварии находившейся на заднем сидении автомобиля.

«Два варианта. Либо отказали тормоза у автобуса, что вряд ли, либо «шахматист» залез прямо между маршруткой и автобусом», – предположил еще один участник обсуждения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту ДТП проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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