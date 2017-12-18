На Южном Урале из-за аномальных морозов отменили занятия в школах

В некоторых муниципалитетах Челябинской области отменили занятия в школах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аномально низкие температуры внесли коррективы в учебный процесс южноуральских школ.

Минувшей ночью, по данным Челябинского гидрометцентра, столбики термометров опускались до отметки -19, -29 градусов, в южный районах – до -36 градусов.

В связи с этим частично отменены занятия в школах Магнитогорска: для 1-7 классов первой смены, сообщает «Верстов.Инфо». На внеплановые каникулы отправились также школьники Троицка и Брединского района.

Напомним, в конце прошлой недели МЧС выступило с предупреждением о том, что с 14 по 18 декабря на юге региона ожидаются среднесуточные температуры на 7 и более градусов ниже климатической нормы. На остальной части территории аномальных морозов синоптики не прогнозируют.

Сегодня днем по области -9, -14 градусов, в низинах до -21 градуса, на западе потеплеет до -6.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.12.17

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