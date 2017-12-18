Следователи отказались возбуждать дело о гибели южноуральца, найденного в диване друга

В Копейске завершена доследственная проверка по факту смерти молодого человека при странных обстоятельствах.

Как уже сообщал «Новый День», 26-летний парень пропал 11 октября текущего года. Молодой человек вышел из дома по улице Коммунистической, и больше его никто не видел. Родители парня обратились в полицию. К поискам пропавшего подключились волонтеры.

Лишь спустя неделю оперативники вскрыли квартиру приятеля пропавшего и обнаружили в нише дивана труп, завернутый в полиэтилен.

По данным городского следственного отдела, видимых следов насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было. Следователи полагают, что мужчина скончался от передозировки в гостях у приятеля, с которым вместе употреблял наркотики. В момент трагедии в квартире находились еще несколько человек. По словам парней, на их глазах молодому человеку неожиданно стало плохо, он умер. Затем хозяин квартиры и гости решили спрятать труп в диван, после чего ушли из квартиры, предварительно закрыв дверь.

Между тем, родители парня уверены, что их сына убили. На это указывают огромные гематомы на теле и сломанный кадык, считают они. «Из-за гнилостных изменений трупа судмедэксперты не смогли установить, до или после смерти были получены травмы», – заявил РИА «Новый День» руководитель следственного отдела Сергей Кистер, добавив, что по итогам вскрытия версия о передозировке подтвердилась. При этом ответить, что именно употреблял парень, собеседник затруднился. По итогам проверки следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события и состава преступления.

Родственники уже подали жалобу на действия СК в прокуратуру. По словам матери парня, первоначально в материалах проверки значились результаты проведенного экспресс-теста на наркотики и алкоголь: ответ был отрицательный, однако впоследствии медицинская справка исчезла. Для чего находившиеся в квартире парни спрятали труп, если оказались непричастны к гибели знакомого, до конца непонятно. В следственном отделе поступок молодых людей объясняют затуманенным сознанием и боязнью сесть за убийство.

Челябинск, Юлия Димова

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