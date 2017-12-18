В Коркино на улице подобрали четырехлетнего бродягу

В Коркино четырехлетний мальчик гулял по городу в полном одиночестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, инцидент произошел накануне днем на улице 30 лет ВЛКСМ.

Оставшегося без присмотра ребенка заметила проезжавшая мимо женщина. Автоледи усадила малыша в машину и стала расспрашивать, где он живет и где его родители.

Сообщить домашний адрес потерявшийся не смог, в связи с чем горожанка повезла его в районный отдел полиции. К поиску родителей мальчика подключились сотрудники ПДН.

Вскоре удалось установить их личность. Ранее семья в поле зрения полиции не попадала, на учете в органах соцзащиты не состоит.

При каких обстоятельствах пропал ребенок, в полиции уточнить затруднились. Пока известно лишь, что в отношении родителей возбуждено административное дело по части 1 статьи 5.35 КоАП – «Неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению ребенка».

Материалы дела будут рассмотрены на ближайшей комиссии по делам несовершеннолетних.

Отметим, санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа 500 рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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