Директор челябинского аэропорта пойдет под суд за самоуправство

В Челябинске будут судить гендиректора авиапредприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Металлургического районного суда, главе аэропорта вменяется самоуправство с причинением существенного вреда. Следствием установлено, что директор АО «Челябинское авиапредприятие», не имея полномочий распоряжаться государственным имуществом, незаконно сдавал в аренду здание на территории аэропорта.

Ущерб от действий руководителя воздушной гавани превысил 1,6 миллиона рублей. «Причиненный вред возмещен в полном объеме, гражданские иски представители Росимущества не заявляли», – уточнили в суде.

Материалы дела поступили на рассмотрение в мировой суд. Заседание запланировано на следующую неделю.

Добавим, несмотря на уголовное преследование, обвиняемый продолжает возглавлять челябинский аэропорт.

Челябинск, Юлия Димова

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