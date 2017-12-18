На Южном Урале нашли мертвыми двух подростков

В Челябинской области при странных обстоятельствах скончались школьник и студент техникума. Оба случая произошли в один день.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального следственного управления СК России, труп 12-летнего мальчика обнаружили накануне днем в квартире одного из домов микрорайона Чурилово. Следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено.

По предварительным данным, внезапная смерть наступила вследствие имевшегося у мальчика хронического заболевания. Точные причины гибели станут известны по итогам вскрытия.

Еще одна трагедия произошла в минувшее воскресенье в Верхнеуральске. Из студенческого общежития на улице Еремина в больницу доставили 17-летнего парня. Через некоторое время учащийся техникума скончался, не приходя в себя.

На шее пациента медики зафиксировали трансгуляционную борозду.

По некоторым данным, подросток переживал по поводу неразделенной любви.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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