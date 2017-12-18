В Усть-Катаве две женщины сорвались с 20-метровой скалы, одна погибла

Две жительницы Челябинской области упали с обрыва.

Как сообщили РИА «Новый День» в поисково-спасательной службе Челябинской области, несчастный случай произошел в минувшую пятницу в Усть-Катаве. Поздно вечером две подруги 45 и 47 лет решили срезать дорогу до частного сектора по узкой тропе, шедшей по краю практически отвесной скалы.

Внезапно одна из женщин поскользнулась и, видимо, потянула за собой другую, в итоге обе упали с 20-метровой высоты на берег реки Юрюзань в районе Лукинского моста. Очевидцы вызвали скорую и спасателей.

От полученных травм первая пострадавшая скончалась на месте. Вторую в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП, по факту случившегося проводится проверка.

Челябинск, Юлия Димова

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