Директоров челябинской УК накажут за пожар в «квартирах» подчиненных

В Челябинске прокуратура провела проверку пожара в подвале многоквартирного дома.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП произошло днем 20 ноября по улице Мира. Возгорание произошло в подвальном помещении, где незаконно жили несколько семей с детьми. По словам соседей, цоколь был поделен на пять комнат специально для работников обслуживающей организации.

По словам одной из сотрудниц УК, ее дочь первая почувствовала запах гари. Решив, что дымит с улицы, девочка не стала выходить из комнаты. Когда едкий дым заполонил всю соседнюю спальню, жильцы, наконец, бросились на помощь.

В комнате на диване нашли еле живого мальчика. Ребенка поскорее вынесли на улицу. По предварительной версии, пожар произошел из-за перегрузки сети. Комнаты коммунальщиков отапливались электрообогревателями. Находись очаг возгорания на пути эвакуации – трагедии было бы не избежать, отмечают спасатели. По всему периметру цоколя на окнах установлены глухие металлические решетки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, подвал дома согласно протоколу общего собрания собственников еще в 2010 году был передан в пользование подрядной организации ООО «ТОиР +3».

В нежилом помещении должны были хранить инструменты, однако по решению управляющей компании там жили работники коммунальной службы.

Примечательно, что на момент проверки сотрудники надзорного органа не обнаружили там ни людей, ни следов их пребывания.

Между тем, в ходе осмотра помещений выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности: в подвале хранятся деревянные шкафы, ту же подключены оголенные провода и кабели.

Кроме того, один раз в пять лет, как того требует законодательство, не проводились испытания пожарных лестниц и ограждений на крыше дома.

По итогам проверки в отношении гендиректора ООО «Доверие+3», а также технического директора компании возбуждены административные дела по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ – «Нарушение требований пожарной безопасности». Доследственная проверка по факту пожара с пострадавшим ребенком в настоящий момент продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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