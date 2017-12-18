В южноуральской больнице онкобольной пациент погиб без лекарств

В больнице Озерска найден мертвым пожилой мужчина.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском следственном отделе, трагедия произошла в ночь на воскресенье в отделении городской больницы. Висящее тело пациента обнаружили рано утром сотрудники медучреждения.

В настоящий момент по факту гибели мужчины проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Согласно неофициальной версии, горожанин погиб в больнице из-за отсутствия обезболивающих препаратов.

По словам родных, незадолго до смерти мужчина истошно кричал и умолял врачей, чтобы ему сделали укол.

«Но это Озерск, больница, выходной день…ну, вы сами все понимаете. Человек не выдержал мучений…», – сообщается на странице группы «Говорит Озерск» в соцсетях. Почему тяжелобольному пациенту отказались давать сильнодействующие препараты и почему возник возможный дефицит лекарств, пока остается загадкой.

В комментариях один из пользователей предположил, что пациент уже превысил суточную дозу анальгетиков, поэтому ему не поставили очередной укол.

Оперативно получить комментарий у руководства Центральной медсанчасти №71 Озерска не удалось.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.12.17

Директоров челябинской УК накажут за пожар в «квартирах» подчиненных. / В Усть-Катаве две женщины сорвались с 20-метровой скалы, одна погибла. / На Южном Урале нашли мертвыми двух подростков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»