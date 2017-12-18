В Челябинске не смогли набрать нужного количества призывников

В Челябинске районные военкоматы снова не могут набрать призывников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередные сложности с отправкой челябинцев в армию обсудили на прошедшем сегодня аппаратном совещании в мэрии.

По данным главы Советского района Михаила Буренкова, в настоящий момент в райвоенкомате по разным причинам не досчитались 20 новобранцев. При этом выполнить план до конца года район уже вряд ли успеет, отметил чиновник.

Напомним, осенняя призывная кампания заканчивается 31 декабря, а областной сборный пункт закрывается немногим раньше.

До конца году на службу в вооруженные войска РФ планируется направить 3,2 тысячи южноуральцев, что на 15% меньше, чем предыдущей осенью.

Ссылаясь на то, что «город – это единое пространство», власти Челябинска намерены по-быстрому залатать «дыры» в работе территориального отдела за счет других военкоматов.

Напомним, аналогичная ситуация отмечалась в Челябинске минувшей весной. Тогда в аутсайдерах оказались Калининский и Курчатовский районы, коим не хватило около полусотни новобранцев. Чиновники поспешили заверить прессу, что ребят набрали, но автобусы по непонятным причинам не смогли доставить призывников в воинские части. В областном военном комиссариате версию властей категорически опровергли, отметив, что заминка произошла из-за реорганизации военкоматов и назначения нового руководителя.

В результате нужно количество призывников все же набрали. Перед началом осенней призывной кампании южноуральские военные выступили перед журналистами, заверив, что скандал в районных военкомат – единичный случай и повториться такого в Челябинске больше не может.

Челябинск, Юлия Димова

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