В Челябинске обезвредили банду, организовавшую канал поставки мигрантов

В Челябинске задержали членов ОПГ за постановку гастарбайтеров на фиктивный учет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, деятельность преступной группировки, организовавшей нелегальное пребывание иностранцев в России, пресекли сотрудники управления по вопросам миграции и регионального УФСБ.

Злоумышленники давали мигрантам консультации и оформляли поддельные разрешительные документы для последующего трудоустройства в областном центре. Данной схемой воспользовались более 40 выходцев из Центральной Азии.

В результате незаконных действий государству причинен ущерб в размере более 1 миллиона рублей (учитывалась стоимость продления патента на работу).

В отношении членов банды возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции.

В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, устанавливаются все лица, причастные к каналу поставки гастарбайтеров. Отметим, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.12.17

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