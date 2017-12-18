«Бегал с ножом»: в медсанчасти Озерска рассказали, почему не давали наркотические препараты онкопациенту

Руководство центральной медсанчасти №71 Озерска опровергло информацию о смерти пациента из-за нехватки лекарств.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП в онкологическом отделении горбольницы произошло в ночь на воскресенье. Тело пациента обнаружили в палате сотрудники учреждения.

Позднее в соцсети появилась информация о том, что незадолго до смерти пожилой мужчина корчился от боли: истошно кричал и умолял врачей, чтобы те поставили ему обезболивающее. Однако нужного препарата в выходной день в медучреждении не оказалось. В настоящий момент по факту гибели пациента проводится доследственная проверка.

Тем временем, озерские медики заявили, что информация о гибели пациента из-за отсутствия лекарств не соответствует действительность. Врачи представили свою версию произошедших в больнице событий.

Как сообщил РИА «Новый День» начальник ЦМСЧ №71 Евгений Фомин, 78-летний мужчина поступил в больницу 13 декабря в крайне тяжелом состоянии. В первый же день пациент начал буянить, в связи с чем уже на следующее утро ему вызвали психиатра. Однако госпитализировать больного в реанимацию психиатрии из-за прогрессирующего у него онкозаболевания не удалось. Врачи заключили, что должный уход за мужчиной должны оказывать родственники.

«В последующие дни ситуация лишь усугублялась: пенсионер раздобыл кухонный нож, ночью бегал с ним по отделению, затем пытался сбежать из больницы, но ему не дали, в итоге он распорол подушку», – поясняет г-н Фомин. Горожанина поместили в одноместную палату, где впоследствии и обнаружили мертвым.

По словам лечащего врача, необходимые лекарства мужчине выдавали в полном объеме, при этом наркотические препараты ему не прописывали, потому что «болевой синдром у пациента был невыраженный».

Что касается наличия сильнодействующих препаратов для других тяжело больных, то, по словам собеседника, перебоев с поставками лекарств в медучреждении не наблюдается. «Больница имеет трехмесячный запас всех необходимых препаратов», – добавил начальник медсанчасти.

Ситуацией с оказанием медпомощи в онкологическом отделении больницы Озерска уже заинтересовалась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства запросили необходимые документы для проверки лицензий, наличия препаратов, работы круглосуточных постов для выдачи лекарств тяжело больным.

Челябинск, Юлия Димова

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