Южноуральцы чаще других ищут симптомы рака матки и мочевого пузыря

Челябинская область вошла в тройку лидеров по количеству интернет-запросов на тему онкологии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первое место в рейтинге регионов Уральского федерального округа, согласно исследованиям поисковых запросов «Яндекса», заняла Курганская область.

На долю запросов, связанных с темой злокачественных новообразований, приходится порядка 36% всех поисковых тем, волнующих зауральцев последние 11 месяцев.

Чаще всего курганцы ищут симптомы рака легких.

Женскую половину населения также волнуют вопросы, связанные с болезнями рака яичников и молочной железы.

На втором месте по популярности стоит Тюменская область. Там есть проблемы с аденомой и раком предстательной железы, пишет автор рейтинга на портале ИА «Уральский меридиан».

Третье место в списке «раковых» регионов занял Южный Урал с показателем 21%. Наиболее популярные запросы – это «рак мочевого пузыря», «рак матки» и «рак шейки матки».

Отметим, интернет-запрос «рак прямой кишки» пользуется популярность среди всех регионов России, что также сигнализирует о сложившейся обстановке в стране.

Наиболее благополучными среди уральских субъектов кажутся жители Ямало-Ненецкого автономного округа. На их долю приходится лишь 3% поисковых запросов по теме онкологии и все они касаются рака гортани. Значительно меньше интереса к раковым болезням проявляют также жители Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Показатель в этих двух регионах не превышает 9%.

Челябинск, Юлия Димова

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