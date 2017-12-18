На Южном Урале гаишник попал в аварию с легковушкой и фурой

В Челябинской области водитель легковушки сбил автоинспектора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, дорожная авария произошла 17 декабря на 1622 километре автодороги М-5 в районе Усть-Катава.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс» в момент обгона не справился с управлением, машина вылетела на встречную полосу и сбила дорожного полицейского, после чего на полном ходу врезалась в грузовик «Вольво».

В результате аварии пострадал сотрудник ДПС. Автоинспектора с травмами доставили в больницу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, по факту аварии проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.12.17

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