В центре Челябинска подожгли книжный магазин

В Челябинске неизвестные подожгли книги в магазине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером на площади Революции. В полицию поступил сигнал о задымлении в одном из залов книжного супермаркета.

По словам очевидцев, на одной из полок загорелась стопка книг. Почувствовав запах гари, сотрудники магазина вызвали экстренные службы. Крупного пожара удалось избежать.

В пресс-службе УМВД Челябинска представили свою версию произошедших событий. По данным полицейских, открытого горения в магазине не зафиксировано, по неизвестным причинам задымился выставленный на продажу рюкзачок с книгами. Ущерб минимальный.

На место ЧП прибыли дознаватели и криминалисты. Специалисты сняли отпечатки пальцев, чтобы установить личность поджигателя.

Кто и с какой целью мог поджечь печатную продукцию, пока остается загадкой. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Челябинск, Юлия Димова

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