В Челябинске живодеры повесили щенка на заборе

В Челябинске неизвестные зверски расправились с безобидной дворнягой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шокирующий случай произошел на территории садового товарищества. В одном из заброшенных домиков поселилась собака со щенками. Животных по выходным кормили неравнодушные горожане. Они же обратились за помощью к волонтерам, но ни в одном из приютов не нашлось свободного места для собак.

Пока семье подыскивали новый дом, собаку с щенками решили оставить в заброшенной дачке. В очередной выходной день зоозащитники отправились кормить собак, однако на месте никого не обнаружили.

«Как оказалось, кто-то заколотил собаку и щенков в старом домике, а одного малыша повесил!!! Даже не укладывается в голове, зачем нужно было вешать маленького щенка?», – возмущаются челябинцы.

По данным волонтеров, когда плененных животных освободили, мать щенков выбежала из дома, еле волоча ноги. Зоозащитники отмечают, что собака неделю провела без еды и питья. Не исключено, что дворнягу мог покалечить тот же, кто повесил щенка на заборе.

В настоящий момент зоозащитники пытаются отыскать приют для выживших собак, чтобы спасти четвероногих от гибели.

Челябинск, Юлия Димова

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