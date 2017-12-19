В Озерске более тысячи человек остались без воды и тепла

В Озерске жителей многоквартирных домов в мороз лишили отопления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации ЗАТО, подачу тепла в жилые дома на бульваре Гайдара прекратили сегодня утром.

Причиной аварийного отключения стал ремонт теплотрассы.

Еще с конца прошлой недели рабочие пытаются устранить утечку горячей воды на магистральном теплопроводе. С этой целью в одном из дворов выкопали траншею, однако заменить трубы с дефектами по сей день не удалось.

В результате без тепла и горячей воды в 20-градусный мороз остались жители домов №24, 26, 28 по бульвару Гайдара, а также дом №34 по улице Матросова.

По данным озерчан, все дома большие: в многоэтажках живет не менее тысячи человек.

По данным городских властей, устранить порыв на сетях планируется сегодня к 14 часам. Однако в диспетчерской аварийной службы ММПКХ корреспонденту РИА «Новый День» в это же время сообщили, что ремонтные работы на месте ЧП еще не окончены. Называть сроки возобновления подачи тепла и водоснабжения коммунальщики отказались, предложив обратиться за информацией в городскую администрацию. По словам замглавы Озерска Ивана Сбитнева, экстренный ремонт на сетях необходимо провести до наступления холодов и новогодних праздников. В противном случае, маленькая течь может привести к разрыву магистральной трубы, тогда число оставшихся без тепла горожан значительно возрастет.

Челябинск, Юлия Димова

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