«Не платят владельцы пентхаусов и продавцы квартир»: долги южноуральцев за услуги ЖКХ превысили 11,5 млрд

В Челябинской области неумолимо растут долги населения перед поставщиками коммунальных ресурсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальная задолженность за газ, его транспортировку и электроэнергию без начислений за ноябрь достигла 2 миллиардов 307 миллионов рублей. Существенно увеличились долги предприятий за электроэнергию: общая задолженность выросла на 60% и сегодня достигает 953 миллионов рублей.

В целом, денежные обязательства перед основными поставщиками ресурсов за 2017 года выросли на 758 миллионов рублей.

По данным чиновников, основной причиной роста задолженности предприятий ЖКХ являются неплатежи населения за коммунальные услуги. В текущем году долги южноуральцев достигли 11,8 миллиарда рублей.

«Некоторые граждане позволяют себе иметь задолженность в 400 тысяч рублей. Наверное, понимаете, что накопить такую сумму в маленькой квартире довольно сложно. Речь идет о владельцах пентхаусов, которые, видимо, считают, что им можно не платить, – отмечает вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль.

Замглавы региона добавил, что определенные трудности возникают и с оплатой «коммуналки» в квартирах, купленных в качестве вложения средств. Их владельцы игнорируют долги на протяжении нескольких лет и рассчитываются с поставщиками ресурсов лишь после продажи имущества. Однако в каждом конкретном случае должник должен нести персональную ответственность по своим обязательствам, заключает г-н Шаль.

Челябинск, Юлия Димова

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