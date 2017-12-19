У южноуральского торговца нашли тысячи поддельных IPhone и Samsung

В Троицке изъяли рекордную партию поддельных смартфонов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе уральского таможенного управления, склад контрафактной продукции оперативники накрыли в ходе спецоперации на центральном рынке города. В одной из торговых точек обнаружено более двух тысяч гаджетов и аксессуаров с товарными знаками Samsung и IPhone. Экспертиза подтвердила, что все телефоны индивидуального предпринимателя поддельные. По заключению специалистов, правообладателям причинен ущерб на сумму более 16 миллионов рублей.

По итогам проверки возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 180 УК РФ – «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Отметим, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Челябинск, Юлия Димова

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