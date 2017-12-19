Челябинцу, упавшему с 24 этажа, заплатят более полумиллиона

В Челябинске строительную компанию обязали выплатить компенсацию покалеченному работнику.

Как уже сообщал «Новый День», несчастный случай на производстве произошел осенью 2016 года. Мужчина предпенсионного возраста работал в строительной компании по срочному трудовому договору. Занимаясь монтажом стальных и железобетонных конструкций, горожанин в дневную смену упал с высоты 24 этажа.

Полумертвого строителя коллеги обнаружили лишь на следующее утром, тогда же вызвали скорую. Пострадавший чудом остался жив, однако получил инвалидность 1 степени с полной потерей трудоспособности.

Напомним, в июле текущего года Курчатовский районный суд признал мужчину недееспособным. В ходе проверки Гострудинспекция установила в произошедшем вину застройщика. Выяснилось, что работодатель пренебрег требованиями охраны труда, установленными нормативами и правилами, в результате лишил челябинца возможности вести нормальный образ жизни, заниматься спортом и помогать единственной дочери.

В интересах потерпевшего представители прокуратуры обратились с иском в суд, требуя от ООО СК «Пионер» 1 миллион рублей.

В ходе рассмотрения дела Курчатовский районный суд обязал застройщика выплатить работнику компенсацию морального вреда в размере 650 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.12.17

В Челябинской области женщина погибла под колесами поезда. / У южноуральского торговца нашли тысячи поддельных IPhone и Samsung. / Метеоусловия в Челябинской области ухудшились. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»