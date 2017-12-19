В Магнитогорске браконьеры в погонах устроили охоту в черте города

В Магнитогорске высокопоставленного полицейского уличили в браконьерстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на группу охотников работникам лесного хозяйства удалось выйти в ходе патрулирования насосной станции. Еще в прошлом году егеря обнаружили, что на территории закрытого режимного объекта, располагающегося в черте города, неизвестные периодически отстреливают обитающих там косуль, зайцев и лосей.

В минувшее воскресенье на станции появились свежие следы квадроциклов, вскоре удалось поймать и самих нарушителей.

Браконьерами оказалась компания пьяных мужчин. По данным инспекторов, на предъявленные обвинения охотники засмеялись, после чего заявили, что работают в органах внутренних дел.

В подтверждение своих слов один из четырех браконьеров предъявил удостоверение на имя начальника городского отдела по контролю за оборотом наркотиков, сообщает «Верстов.Инфо».

По данным егерей, наркополицейский охотился, как минимум, еще с двумя коллегами, однако их фамилии и должности пока не установлены.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области факт остановки сотрудника полиции во время охоты подтвердили, однако информацию о том, что мужчина был пьян, не имел охотничьего билета и, вообще, открыл стрельбу в черте города, категорически отрицают. Хотя проверка, начатая по публикациям СМИ, еще не завершена.

Представить свою версию произошедшего сотрудники областного главка затруднились, лишь добавив, что егерю предложили проехать в районный отдел полиции для установления всех обстоятельств.

Челябинск, Юлия Димова

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