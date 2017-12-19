Никто не остановился: дальнобойщик из Белоруссии сутки провел в замерзшей фуре на трассе М5

В Челябинской области спасатели пришли на помощь водителю грузовика из Белоруссии.

Как сообщили РИА «Новый День» в поисково-спасательной службе Челябинской области, инцидент произошел 18 декабря на трассе М5 в районе Усть-Катава. На 1629 километре у дальнобойщика, следовавшего на автомобиле IVECO, в мороз застыло дизельное топливо. Следом сел и аккумулятор. Мужчина вышел на дорогу и стал «голосовать», однако никто из водителей не остановился.

В результате мужчина сутки провел в замерзшей машине, согреваясь подручными средствами, еще через несколько часов сообщил о случившемся в ЕДДС.

Прибывшие на место спасатели пересадили водителя в служебный автомобиль, напоили чаем, помогли подогреть дизельное топливо и зарядили аккумулятор.

Придя в себя, дальнобойщик поблагодарил спасателей за оказанную помощь и вновь отправился в дорогу.

Челябинск, Юлия Димова

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