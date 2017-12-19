Южный Урал встретит новый год 30-градусными морозами

Синоптики опубликовали прогноз погоды в новогодние праздники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до конца текущей недели температура воздуха в Челябинской области будет в пределах климатических значений.

По данным Гидрометцентра России, днем по области -8, -10 градусов Цельсия, в ночные часы – до -17 градусов. Последнюю рабочую неделю декабря резких скачков температур не ожидается, выпадет долгожданный снег.

Очередное похолодание метеорологи прогнозируют в последние выходные 2017 года, однако не на всей территории Челябинской области.

По данным портала Gismeteo, днем 31 декабря в областном центре ожидается -23 градуса, к ночи столбики термометра опустятся до -28 градусов. Температуры в пределах -27, -29 градусов Цельсия ожидаются также в горной части региона, в южных районах и на востоке области.

Отметим, из всех территорией самым теплым в новогоднюю ночь окажется Нязепетровск. На севере Челябинской области в последний день уходящего года столбики термометров поднимутся до -5 градусов Цельсия, ночью ожидается -13. В первый день января, когда по всей области ударят 30-градусные морозы, в Нязепетровске обещают всего -8.

Отметим, в соседнем Верхнем Уфалее (расстояние по прямой 39 километров) 1 января ожидается -31 градус Цельсия. Впрочем, это лишь предварительные данные и прогнозы синоптиков могут еще измениться.

Челябинск, Юлия Димова

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