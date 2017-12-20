Двойное предательство: в Магнитогорске жрица любви обчистила супругу клиента

В Магнитогорске будут судить эскортницу, обчистившую квартиру клиента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в октябре этого года. Местный житель, воспользовавшись отъездом супруги, вызвал проститутку.

Вскоре к нему приехала 31-летняя незнакомка. После бурной ночи пьяный клиент крепко уснул, в это время дама обыскала квартиру, нашла золотые и серебряные украшения, принадлежащие его жене, а также иностранную валюту, сложила все в сумку и скрылась, пишет «Магсити74».

Впоследствии хозяйка квартиры обратилась с заявлением в полицию. Причиненный горожанке ущерб оценили в 119 тысяч рублей. Спустя несколько дней воровку задержали. К тому моменту женщина успела реализовать большую часть краденного. Преступницу заключили под стражу. Известно, что ранее женщина уже была судима за аналогичные преступления и освободилась из тюрьмы менее полугода назад.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.12.17

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