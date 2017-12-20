Южноуралец сжег больного подростка

Жителя Карталов будут судить за насилие и убийство несовершеннолетнего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, трагедия произошла в апреле текущего года. Ранее неоднократно судимый местный житель пригласил в дом 14-летнего мальчика, страдающего психическим заболеванием.

Хозяин жилища надругался над мальчишкой, после чего до смерти избил. Чтобы скрыть следы преступления, убийца перенес труп в соседний заброшенный дом, там завалил кучей строительного мусора и поджег.

Впоследствии педофила задержали. Мужчине предъявили обвинения в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, а также в убийстве лица, заведомо находившегося в беспомощном состоянии, сопряженного с насилием. Известно, что ранее 27-летний мужчина был неоднократно судим. Подозреваемого заключили под стражу.

после утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела передали в Челябинский областной суд.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.12.17

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