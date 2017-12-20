«Я буду в костюме зайца»: в Миассе украли новогодние костюмы – воров выслеживают всем городом

В Миассе у владельцев ателье украли новогодние костюмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о краже нарядов праздничных героев появилась в соцсетях.

По данным хозяйки ателье, 15 декабря к ним пришел мужчина, который год назад уже брал под залог костюмы и затем вернул. Ничего не подозревая, сотрудницы оформили на клиента и его знакомого еще три новогодних наряда, однако в положенный срок мужчины костюмы не вернули. Оставленные в качестве залога паспорт и другие документы оказались недействительными.

Пострадавшие обратились в полицию, где возбудили уголовное дело о краже.

«Вчера какие-то мутные Дед Мороз и Снегурка шли в обед выше ТРК «Слон», – написала в комментариях местная жительница. – Не совсем праздничные, я бы сказала. Особых примет не заметила».

По последним данным, полиции удалось выйти на след мошенников. Люди в похожих костюмах новогодних героев передвигаются по Миассу на автомобиле «Лада Калина», за рулем легковушки – внучка Деда Мороза. А вот зайца с морковкой в руках среди них замечено не было.

«В случае, если видите людей в этих костюмах, сообщайте нам по телефонам 89049710993, 89000222766 или в дежурную часть полиции – 102», – просят представители ателье «ExcLUSIVE & M» в группе «Инцидент Миасс».

Челябинск, Юлия Димова

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