В Еманжелинске до полусмерти избили судью

В Челябинской области мирового судью сильно избили во дворе дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером в Еманжелинске. На улице Северной на женщину набросился неизвестный с битой и ножом. Судью пару раз ударили по голове, после чего всадили лезвие в спину.

Ничего не украв, преступник скрылся. Пострадавшая из последних сил позвала на помощь соседей, они и вызвали полицию.

Женщину с черепно-мозговой травмой и пробитыми легкими доставили в реанимацию городской больницы.

По факту насильственных действий в связи с осуществлением правосудия возбуждено уголовное дело. «В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, устанавливаются лица, причастные к преступлению», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Составить фоторобот нападавших в виду тяжелого состояния пациентки на данный момент невозможно. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных на входах в магазины. Коллеги пострадавшей уверены, что нападение напрямую связано с ее профессиональной деятельностью.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.12.17

«Я буду в костюме зайца»: в Миассе украли новогодние костюмы – воров выслеживают всем городом. / Южноуралец сжег больного подростка. / «Вместо шампанского»: южноуральские власти обещали сменить площадку обсуждения Томинского ГОКа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»