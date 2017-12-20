Связисты выяснили, где общаются уральцы

Связисты выяснили, какие мессенджеры популярны среди жителей Урала.

Пользователь мессенджеров в среднем общается в 150 чатах за месяц. С начала года их число в Whats App, Viber и Telegram выросло в два раза, превысив отметку в 200 миллионов диалогов. Такие данные получили аналитики «МегаФона», изучив активность людей в интернете.

Уральцы отличаются оригинальностью. По аудитории в стране лидируют Whats App и Вконтакте, а в смартфонах абонентов «МегаФона» самый популярный мессенджер – Viber, а любимая соцсеть – Facebook. Они установлены у каждого второго пользователя приложений в регионе.

Telegram и Instagram растут быстрее других. Первый увеличил аудиторию в 1,5 раза, а второй стал масштабнее на треть.

Всего за год трафик на мессенджеры и соцсети в сети «МегаФона» вырос вдвое. Люди стали не только активнее чатиться, но и проводить в два раза больше времени за голосовым общением. Например, в Viber количество минут уже приближается к 300 миллионам в месяц. Причина, в том числе, в появлении тарифов «Включайся!» с безлимитным доступом к мессенджерам и социальным сетям. К такой нагрузке оператор прокачал сеть.

«Людям должно быть комфортно в интернете, поэтому мы постоянно работаем над его качеством и покрытием. За год мы в 1,5 раза расширили масштаб 4G, увеличили емкость сети, чтобы как можно больше людей могли одновременно находиться в глобальной паутине и получать стабильную работу услуг на хорошей скорости», – отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.12.17

В Еманжелинске до полусмерти избили судью. / «Я буду в костюме зайца»: в Миассе украли новогодние костюмы – воров выслеживают всем городом. / Южноуралец сжег больного подростка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»