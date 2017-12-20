Южноуральский губернатор высказался по поводу переноса заводов за черту Челябинска

Избавить Челябинск от выбросов промышленных гигантов, переместив вредные производства в поля, нереальная задача. К такому выводу пришел губернатор Борис Дубровский, обсуждая экологическую обстановку на пресс-конференции, посвященной итогам года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», целый блок вопросов журналисты посвятили экологической проблематике в регионе. Помимо нашумевшего выброса рутения-106 прессу интересовали итоги года экологии и оценка идеи переезда челябинских заводов подальше от города.

Выступая перед журналистами, глава региона откровенно заявил, что данное решение могло бы оказаться самым эффективным среди предложенных мер по защите атмосферного воздуха. «Вынести за территорию города, к примеру, «Мечел» или ЧЭМК, наверное, можно, но достаточно сложно, – пояснил Борис Дубровский. – Не думаю, что мы сможем этого дождаться. А вот вынести тот же «Коксохим» уже более реальная задача. Но для меня этого всего лишь красивое заявление».

По мнению губернатора, более результативным окажется внедрение новых технологических решений, иных, с точки зрений воздействия на окружающую среду.

Напомним, Челябинская область претендует на звание пилотного региона по внедрению системы контроля атмосферного воздуха. Новый подход предполагает использование модели сводного расчета для пересмотра разрешенных выбросов предприятий. Специальная программа просчитает предельные объемы выбросов для того или иного производства, на основе которых между заводами будут распределены квоты. Правда, первые результаты программы управления качеством воздуха станут заметны лишь через 5-7 лет. За это время промышленники должны модернизировать оборудование и установить на трубы сверхмощные фильтры.

Что касается переселения промышленников за черту города, то этой идее в регионе, без малого, 30 лет. Начиная с 90-х годов, данный вопрос регулярно звучит перед выборами кандидатов различного уровня.

Между тем, в Челябинске уже есть реальный опыт переноса завода в поля – АО «Челябинский радиозавод «Полет», в 2000-х частично перебравшийся в Кременкуль. Активно избавляется от «серого пояса» и соседний Екатеринбург. Согласно утвержденному областным парламентом стратегическому плану развития к 2025 году за город планируется перенести 30 промплощадок. Более тысячи освобожденных гектаров владельцы заводов могут застроить жилыми микрорайонами или просто выгодно продать. По оценка экспертов, сейчас промзоны занимают до 40% всей площади Екатеринбурга. Для сравнения, в крупных городах Европы доля промышленных предприятий не превышает 5%. Заводы и фабрики переносят далеко за окраины города, после чего на их месте появляются объекты инфраструктуры.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.12.17

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