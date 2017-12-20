Челябинский меткомбинат отделался штрафом за сброс ртути в реку Миасс

В Челябинске суд вынес решение по делу о загрязнении водоема отходами с ртутью.

Как уже сообщал «Новый День», административное дело в отношении ПАО «Челябинский металлургический завод» около месяца назад возбудило региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Согласно административному протоколу, в период с 16 октября по 3 ноября предприятие сбрасывало сточные воды в реку Миасс, значительно превышая предельно-допустимые объемы загрязняющих веществ.

Инспекторы обратились с материалами в суд, требуя приостановить деятельность металлургического комбината сроком на 90 суток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Металлургического районного суда, в ходе рассмотрения дела представители ЧМК не оспаривали факт загрязнения реки Миасс, однако в защиту предприятия утверждали, что вещества, содержащие ртуть, в производстве не используются.

Суд признал акционерное общество виновным в нарушении правил водопользования, при этом избавил нарушителя от максимального наказания в виде приостановки работы.

ЧМК обязали в 60-дневный срок выплатить штраф 100 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 дней.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.12.17

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