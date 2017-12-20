Подумаешь, труп: челябинцы проигнорировали метрового человека в салоне сотовой связи

В одном из торгово-развлекательном комплексе Челябинске скончался мужчина. Посетители магазина не обратили на него внимания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД города, инцидент произошел сегодня днем в ТРК «Родник». Мужчина, на вид 50 лет, зашел в салон сотовой связи, расположенной у входа в комплекс. Внезапно ему стало плохо, он упал прямо возле кассы. Сотрудники торгового отдела вызвали скорую, однако спасти человека не удалось.

Впоследствии пользователи соцсетей сообщили о дежуривших в магазине полицейских. Погибший мужчина так и остался лежать на полу: тело сначала укрыли тряпкой, но потом она куда-то исчезла.

По словам работников комплекса, челябинцы, не взирая на труп у кассы, продолжали пробираться в отдел, чтобы положить денег на телефон, в связи с чем сотрудники МВД перекрыли входы.

В настоящий момент по факту смерти мужчины проводится проверка, уже установлена личность погибшего.

«Это курьер компании сотовой связи из Екатеринбурга, у него тромб оторвался», – написал участник сообщества «Типичный Челябинск». Другие комментаторы отнеслись к внезапной смерти мужчины неоднозначно. Некоторые стали подшучивать, что у курьера не выдержало сердце при виде цен на айфон. Другие заявили, что это месть сотовой компании, обманывающей клиентов. Третьи возмутились работой самих администраторов группы в соцсетях, предложивших челябинцам отправлять им фото- и видеоматериалы с места происшествия.

Челябинск, Юлия Димова

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