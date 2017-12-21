В Златоусте три десятка собак заживо сгорели в приюте

В Златоусте в частном приюте погибли десятки собак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крупный пожар в частном секторе на улице Полетаева произошел накануне вечером.

Загорелся жилой дом, владельцы которого во дворе оборудовали вольеры для бездомных собак.

В момент происшествия в приюте находилось 60 собак, половина заживо сгорели, еще часть получила ожоги.

Некоторых питомцев взяли на передержку неравнодушные жители, оставшихся на время поместили в крошечную теплицу.

Зоозащитники просят горожан оказать посильную помощь в сборе кормов, круп, мясопродуктов для животных, также необходима помощь в строительстве новых вольеров, нужна посуда и все, что пригодится в хозяйстве. Одновременно волонтеры занимаются поиском нового дома для четвероногих.

Отметим, без крыши над головой и средств к существованию остались и сами хозяева жилища: пострадавшие не успели вынести из огня даже документы.

«Посылки можно передать в разных районах города:

– на Карла Маркса: 8982-339-46-76 Вика

– на Гагарина: +7 (912) 328-56-98 Марина

– на машзаводе: +7 (952) 516-74-43 Света.

– также можно занести в веткабинет (не в аптеку) по адресу Грибоедова 1, вход с торца в черную дверь», – сообщается на странице сообщества «Нужна помощь! Златоуст!».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.12.17

До выборов президента осталось 87 дней: беспросветное удушье города Че. / 21 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: ничего себе интрига. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»