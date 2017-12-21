На Южном Урале вынесли приговор отцу, зверски убившему младенца

Житель Челябинской области осужден за зверское убийство четырехмесячного сына.

Как уже сообщал «Новый День», жуткое преступление произошло в марте 2013 года. Пьяный копейчанин, устав слушать, как плачет его маленький сын, подошел к кроватке и закрыл лицо ребенка подушкой, удерживая ее до тех пор, пока малыш не умрет.

Пытаясь скрыть следы преступления, горожанин положил труп в детскую переноску и отправился на железнодорожный вокзал.

Тело ребенка челябинец сбросил с моста в товарный вагон. Спустя несколько дней мертвого младенца обнаружили работники «Среднеуральского медеплавильного завода» в городе Ревда Свердловской области, куда прибыл грузовой состав. Однако на Южном Урале исчезнувшего ребенка никто не хватился.

Преступление раскрыли лишь через 4 года, когда неблагополучные родители начали продавать квартиру, где был зарегистрирован ребенок. Отметим, погибший малыш – не единственный у матери. В отношении еще четырех детей женщина лишена родительских прав.

В отношении отца мальчика возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего. Также мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. По версии следствия, в январе 2017 года, находясь в гостях, детоубийца до полусмерти избил приятеля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, в судебном заседании подсудимый вину в убийстве не признал, обвинив в смерти сына супругу. Мол, женщина не уследила за малышом, а его в тот момент вообще не было дома. В свою очередь, в избиении приятеля южноуралец сознался, но отметил, что тот украл у него деньги, который он отложил для покупки игрушки для сына.

Суд приговорил отца-убийцу к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительное наказание – ограничение свободы сроком на 1,5 года вступит в силу после выхода осужденного из тюрьмы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.

Челябинск, Юлия Димова

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